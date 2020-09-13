«أمانة الرياض» تبدأ تركيب التصاميم الجديدة للوحات الرقمية الإعلانية

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت أمانة منطقة الرياض، بدء تركيب التصاميم التصاميم الجديدة للوحات الإعلانية في إطار خططها للتحول نحو اللوحات الرقميّة في مختلف طرقات المدينة. وقالت الأمانة، في تغريدة عبر “تويتر”، إن تلك الخطوة تستهدف تحسين المشهد الحضري، ضمن أحد العقود الاستثمارية مع الشركة العربية للتعهدات الفنية.

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