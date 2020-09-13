عبد الله بن زايد يصل واشنطن لتوقيع معاهدة السلام مع إسرائيل

وبحسب وكالة "وام"، يضم الوفد عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد وعبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية وريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي وسلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وقبل أسبوعين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوصل إلى اتفاق تاريخي للسلام بين الإمارات وإسرائيل. وباتت الإمارات أول دولة خليجية تطبع العلاقات مع إسرائيل والدولة العربية الثالثة بعد الأردن ومصر. وعقب أيام، سارت مملكة البحرين على نهج الإمارات، معلنة عن التطبيع مع إسرائيل.

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