شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس السيادة السودانى يتلقى اتصالاُ من رئيس وزراء أثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالى، القائد العام للقوات المسلحة، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الاثيوبى آبى أحمد، للاطمئنان على الأوضاع فى السودان جراء السيول والفيضانات التى تمر بها البلاد، بحسب وكالة الانباء السودانية "سونا".

وأكد آبى تضامن دولة إثيوبيا مع الشعب السودانى متمنياً أن تنجلى هذه الاوضاع فى القريب العاجل .

و أودت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة، على عدد من الدول الإفريقية مؤخرا بحياة أكثر من 200 شخص وألحقت أضرارا بأكثر من مليون آخرين، وفق تصريحات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لمنطقة غرب ووسط إفريقيا.

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وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، يتوقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن تزداد احتياجات هذه البلدان المتضررة للمساعدة وتتجاوز مستويات العام الماضى التى كانت قيمتها بحدود 29 مليون دولار لإغاثة 1.1 مليون شخص.

وحسب رئيسة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لمنطقة غرب ووسط إفريقيا جولى بيلانغر، فإن 760 ألف شخص تأثرت حياتهم بأضرار الفيضانات والأمطار فى 11 دولة فى المنطقة الخاضعة لمسؤوليتها فيما لقى 110 آخرون حتفهم بينما لم تنته الأمطار بعد مما يرشح الحصيلة للارتفاع وكذلك حجم المساعدات الإنسانية الضرورية للإغاثة.