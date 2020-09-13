شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 90 من عناصر "يونيفيل" بفيروس كورونا فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان "يونيفيل" إصابة 90 من عناصرها بفيروس كورونا المستجد، في وقت يشهد لبنان ازديادا متصاعدا في تفشي الفيروس خلال الأسابيع الأخيرة.
ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان أندريا تيننتي، إن المصابين في عزلة تامة، وجرى نقلهم إلى مكان مجهز لحالات كورونا.
ويسجل عداد الإصابات بكورونا في لبنان ارتفاعا كبيرا خلال الأسابيع الأخيرة، خصوصا بعد انفجار مرفأ بيروت الضخم في الرابع من أغسطس الماضي، ما يثير خشية من قدرة المنظومة الصحية على الاستمرار في الاستجابة واستيعاب المصابين.
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