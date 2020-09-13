شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكى فى اليمن يؤكد قلق بلاده من استمرار عدوان الحوثيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب كريستوفر هنزل، السفير الأمريكي في اليمن، عن قلق بلاده من استمرار عدوان الحوثيين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف السفير الأمريكي في اليمن: نرحب بجهود اليمنيين لتنفيذ اتفاق الرياض، متابع: ندعم جهود المبعوث الأممي مارتن جريفيث.

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وفى وقت سابق بحث وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمى، اليوم الأحد، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، عدداً من الملفات والقضايا المتصلة بعملية السلام والجهود الأممية بهذا الشأن.

وأعرب الحضرمي عن إدانته لاستمرار التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي على محافظتي مأرب والجوف واستهدافها المناطق الآهلة بالسكان بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية، مشيرا إلى أن مليشيا الحوثي تستغل اتفاق الحديدة للزج بالأطفال إلى المحرقة في جبهات مأرب والجوف دون الاكتراث للخسائر البشرية الكبيرة من اليمنيين، موضحا بأن اتفاق الحديدة أصبح غير مجد وأن استغلال الحوثيين له بات أمرا مرفوضا ولن يستمر.