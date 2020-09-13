شكرا لقرائتكم خبر عن توصية بتشكيل لجنة فنية لدراسة مشروعات الأمم المتحدة فى دارفور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت سكرتارية برنامج صندوق بناء السلام في دارفور (غرب السودان) بتشكيل لجنة فنية لدراسة المشروعات والبرامج، التي سيتم تنفيذها بواسطة الأمم المتحدة.

وقال سليمان الدبيلو رئيس مفوضية السلام بالسودان - في تصريح عقب اجتماع السكرتارية - "إن الاجتماع استعرض قضايا بناء السلام في السودان، بجانب المطالب الأولية، التي دفعت بها حكومة السودان للأمم المتحدة، توطئة للشروع في تنفيذ اتفاق السلام".

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وأوضح أن الاجتماع شاركت فيه كافة المنظمات وممثلي الأمم المتحدة، الذين التزموا بتمويل المطالب الأولية التي تقدمت بها الحكومة لبناء السلام.

في شأن أخر، أطلع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، على الدور الذي تقوم به وزارة العدل في ترسيخ قيم ومبادئ العدل وسيادة حكم القانون بالبلاد.

وذكر مجلس السيادة السوداني - في بيان - أن البرهان التقى، اليوم الأحد، وزير العدل الدكتور نصر الدين عبد الباري، والذي قدم عرضا لرئيس مجلس السيادة حول الجهود التي قامت بها وزارة العدل خلال الفترة الماضية، في سن بعض التشريعات والقوانين المتعلقة بتعزيز قيم العدالة وسيادة حكم القانون.