شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يؤكد وقف العمليات العسكرية احتراماً للمبادرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن العمليات العسكرية متوقفة منذ إعلان القاهرة بقيادة الرئيس السيسي، والجيش الليبي الوطني التزم بذلك الإعلان، موضحاً أن القوات المسلحة الليبية في حالة وقف إطلاق النار احتراما للمبادرة المصرية.

وأكمل المسماري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن، أن الشعب الليبي يعاني كثيراً من الانقسام في مؤسسات الدولة وكذلك الفساد وتسلط الميليشيات الإرهابية والسيطرة على بنك ليبيا المركزي، والسراج مسئول عن تهريب الأموال الليبية إلى الخارج.

Advertisements

وأضاف المتحدث باسم الجيش الليبي، أن الشعب خرج في مظاهرات ضد الفساد والوجود الخارجي، مشيراً إلى أن الجيش الليبي مفوض من الشعب والقبائل الليبية والقائد خليفة حفتر يتفاوض باسم الشعب، كما أن مصرتلعب دوراً بازاً في التقارب.

وكانت أعربت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، السبت، عن ارتياحها إلى ما يبدو أنه "اتفاق ليبى سيادى لتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها الحيوى وغير السياسي"، وذلك فى وقت تجتمع فيه الأطراف الليبية المسؤولة فى حوار سلمى تسيره الأمم المتحدة.

وقالت السفارة فى بيان، أن السفير ريتشارد نورلاند شدد فى مراسلات متبادلة مع القائد العام للجيش الليبى، المشير خليفة حفتر، وكذلك النقاشات الأخيرة مع مجموعة واسعة من القادة الليبيين، على ثقة الولايات المتحدة فى المؤسسة الوطنية للنفط ودعمها لنموذج مالى من شأنه أن يشكل ضمانة موثوقة بأن إيرادات النفط والغاز ستتم إدارتها بشفافية، والحفاظ عليها لصالح الشعب الليبي.