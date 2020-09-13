شكرا لقرائتكم خبر عن فيضانات السودان تتسبب فى تلف 2000 فدان وانهيار 696 منازل بمنطقة الزيداب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السودان عن حجم الاضرار الناجمة من ظاهرة النبع نتيجة لفيضان مياه النيل بمناطق الزيداب وتسببها فى انهيار اكثر من ٦٩٦ منزل كليا ،٢٧٠ جزئى بجانب غمر مساحة الفى فدان من اشجار الموالح فى تلك المنطقة فقط، حيث تفقد المدير التنفيذى لمحلية الدامر واعضاء غرفة الطوارى بالمحلية .

وأكد المدير التنفيذى لمحلية الدامر، بحسب وكالة "سونا" السودانية، بان حجم الاضرار يفوق امكانيات المحلية وقال ان اكثر من ١٦ قرية بمناطق الزيداب تاثرت كليا من ظاهرة النبع واصبحت غير صالحة للسكن واضاف قائلا ان الوضع يتطلب تهجير المواطنين المتاثرين الى مناطق امنة والاسراع فى تخطيطها حفاظا على ارواح وممتلكات المواطنين بتلك المناطق ووجهة بالعمل على تصريف المياه من اشجار الموالح التى غمرتها مياه الفيضان تماما بجانب التدخل الفورى لمعالجة الاثار الصحية السالبة لفيضان النيل التى تنزر بحدوث كارثة صحية بتلك المناطق وتعهد.بتوفير الاحتياجيات العاجلة من مواد ايواء وغذاء للمتاثرين مشيدا بجهود الاهالى وصبرهم على الابتلاء

وتجدر الاشارة الى ان زيارة المدير التنفيذى لمحلية الدامر شملت ١٦ قرية بوحدة الزيداب الادارية من ابوسليم شمالا الى العقيدة جنوبا واستغرقت الزيارة اكثر من ١٢ ساعة اطمان من خلالها على جاهزية مراكز امتحانات الشهادة السودانية بالزيداب فى ظل الظروف الاستثنائية التى تشهدها الولاية ومحلية الدامر نتيجة لفيضان النيل.