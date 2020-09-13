شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح بديل الماء والصابون للوقاية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكدت وزارة الصحة، على أهمية استخدام المعقم أو الماء والصابون للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”. وقالت الصحة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “احرص على استخدام المعقم إذا لم يتوفر لديك الماء والصابون”، مضيفة أن معقم اليدين رفيقك لا تنساه.

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