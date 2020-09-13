شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الإثنين.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الإثنين، تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

كما توقعت الأرصاد، استمرار تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شمال ووسط المملكة.

أما عن درجات الحرارة فمن المتوقع أن تسجل كل من مكة المكرمة وحفر الباطن ورفحاء 45 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل أبها 17 درجة مئوية كأقل درجة حرارة.