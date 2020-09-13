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نائب رئيس مجلس النواب العراقي يكشف عن حالته الصحية وعن حزمة قوانين مهمة

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وفي بيان للبرلماني العراقي، نشرته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أكد الكعبي أن "نتائج المسحة الأخيرة جاءت سلبية ويعود الفضل أولا وأخيرا لقدرة الله وإرادته".

© REUTERS / West Asia News Agency

كما أثنى النائب العراقي على الجهود التي بذلها "الجيش الأبيض" (الكوادر الطبية العراقية)، الذي أثبت للعالم أجمع قدرته على "مواجهة هذا الوباء بجهود ذاتية عززتها خبراتهم العلمية الرصينة النابعة من تاريخ هذا البلد وقدرته على مواجهة أعتى التحديات".

وتقدم الكعبي بالشكر الجزيل لجهود الفرق الطبية التي أوصلته لهذه النتائج الطيبة ولكل ما يتم بذله من قبلهم.

وأوضح الكعبي في بيانه أنه سيعود لمزاوله أعماله ومهامه النيابية خلال الأسبوع الحالي بهدف خدمة العراق وأهله الطبيبين، معتبرا أن المرحلة القادمة من "أهم مراحل إقرار القوانين المهمة" التي تتزامن مع الانتخابات المقبلة ومواجهة التحديات المالية التي تمر بها البلاد.

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