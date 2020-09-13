"حتى يناير 2024"... صحيفة تكشف تعهد أمريكي للإمارات ضد خطط إسرائيل

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن الوفد الإماراتي برئاسة سفير البلاد لدى واشنطن يوسف العتيبه، ركز خلال المفاوضات بشأن تطبيع العلاقات بين أبوظبي وتل أبيب على وجود ضمانات من جانب الولايات المتحدة وليس إسرائيل بشأن تجميد خطط الضم.

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ونشرت الصحيفة أن المفاوضين الإماراتيين لم يهتموا كثيرا بتلقي التزامات من قبل إسرائيل، لتأكدهم من أن نتنياهو لن يسير نحو تحقيق خططه دون موافقة الولايات المتحدة.

وبحسب الصحيفة، اتفق مفاوضي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بقيادة كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر، على تحديد جدول زمني يتوافق مع الجدول الذي تم وضعه للفلسطينيين في خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".

والتزمت واشنطن أمام الإمارات بالتأخر عن منح موافقتها للضم الإسرائيلي بناء على نفس الإطار الزمني، أي حتى يناير/كانون الثاني 2024 على أقل تقدير.

وبحلول يناير 2024، قد تشهد الولايات المتحدة فترة رئاسية ثانية لترامب، أو تولي المرشح الديمقراطي جو بايدن رئاسة أمريكا، ومن المعروف معارضة بايدن للضم.