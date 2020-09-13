"كأس أحمر"... الكشف عن صورة جديدة لفيروز من لقائها الرئيس ماكرون

ونشرت ابنة فيروز، ريما الرحباني صورة جديدة التقطت لوالدتها أثناء لقائها بالرئيس الفرنسي، وتظهر السيدة فيروس وبيدها كأس شراب أحمر مع تعليق "إنتي وأنا.. بيكّفينا ضَو القَمَر... الرابية 31 أغسطس / آب 2020".

وكانت ريما الرحباني قد نشرت في وقت سابق صورة تظهر فيروز في قناع واق ومتلزمة بقواعد التباعد الاجتماعي حيث يقف ماكرون على بعد مترين تقريبا منها.

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ومنح الرئيس الفرنسي، الفنانة اللبنانية الكبيرة، وسام "جوقة الشرف" الفرنسي، وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا، بينما أهدت فيروز الرئيس الفرنسي لوحة فنیة، قيل إن تلك الهدية عبارة عن مجسم من خشب الأرز محفور عليه اسم الرئيس الفرنسي.

ورافق ماكرون في زيارته إلى منزل فيروز، والتي حدثت في نهاية الشهر الماضي، السفیر الفرنسي في لبنان، برونو فوشیه، حيث وصلا إلى باحة المنزل لیتفاجآ بتواجد العديد من المواطنين اللبنانيين الذين تجمهروا حول المنزل، رغم محاولات الجیش اللبناني إبعادھم عن المكان.