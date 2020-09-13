شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس مجلس النواب الليبى: اجتماعات المغرب إيجابية وانتهت بالتوافق .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فتحى عبد الكريم المريمى، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب الليبى تفاصيل المفاوضات " الليبية - الليبية"، التى أجريت فى المغرب.

Advertisements

وقال المريمى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، إن الاجتماعات كانت إيجابية، وانتهت بالتوافق بين الأطراف، مشيرا إلى أن اللجان المشتركة فى الاجتماع أصدرت بيانا أكدت فيه إيجابية المفاوضات.

وأوضح أن الأوضاع فى ليبيا سيئة للغاية، وهناك معاناة من انقطاع الكهرباء لفترات طويلة، فضلا عن غلاء الأسعار، وعدم توافر السيولة المالية بالبنوك، وهو ما يؤكد أهمية التوصل إلى اتفاق لحل الأزمة، مؤكدًا أن تدخل تركيا فى ليبيا يدعم الجماعات الإرهابية.

وأشاد المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب الليبى بجهود مصر لحل الأزمة الليبية عبر وضع خطوط حمراء.