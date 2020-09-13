شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون لدول الخليج والولايات المتحدة يبحثان تطورات القضايا الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، اليوم الأحد، مع وفد من السفارة الأمريكية لدى السعودية، تطورات القضايا الإقليمية، ومتابعة تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية.

واتفق الجانبان - وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - على عقد عدد من الاجتماعات خلال المدة القادمة لمجموعات العمل المشتركة التي شُكّلت في إطار الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين.