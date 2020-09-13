الجيش الليبي يتعهد بحماية المحتجين وتفويت الفرصة لخروج التظاهرات عن مسارها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسمارى، أن القوات المسلحة تؤكد على حق الشعب الليبي في التظاهر، مطالبا بأن تكون المظاهرات فى النهار حتى لا يحدث أى تسلل إليها.
وأضاف اللواء المسمارى، خلال بيان له اليوم الأحد قائلا: "الجيش الوطني الليبي يتعهد بحماية المحتجين وتفويت الفرصة أمام المتسللين لخروج التظاهرات عن مسارها".
وتابع المسمارى: "ندعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الميليشيات والمرتزقة التي نهبت وعاثت فسادا في ليبيا".
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