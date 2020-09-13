شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يتعهد بحماية المحتجين وتفويت الفرصة لخروج التظاهرات عن مسارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسمارى، أن القوات المسلحة تؤكد على حق الشعب الليبي في التظاهر، مطالبا بأن تكون المظاهرات فى النهار حتى لا يحدث أى تسلل إليها.

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وأضاف اللواء المسمارى، خلال بيان له اليوم الأحد قائلا: "الجيش الوطني الليبي يتعهد بحماية المحتجين وتفويت الفرصة أمام المتسللين لخروج التظاهرات عن مسارها".

وتابع المسمارى: "ندعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الميليشيات والمرتزقة التي نهبت وعاثت فسادا في ليبيا".