شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة اليمنية تعلن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين متفجرتين باتجاة مأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده مجلي إن الدفاعات الأرضية لقوات الجيش الوطني اليمني اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين متفجرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي، باتجاه الأحياء السكنية في مدينة مارب المكتظّة بالسكان والنازحين".

وأضاف العميد مجلي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية اليوم الأحد أن ذلك تزامن مع إطلاق المليشيات الحوثية الإرهابية لصاروخ باليستي استهدف الأعيان المدنية بمدينة مارب، وأسفر عن إصابة 7 أشخاص بعضهم جراحاتهم خطيرة، مشيرا إلى أن المليشيات الحوثية دأبت على استهداف المدنيين والأعيان المدنية بأسلوب إرهابي ممنهج يخالف تعاليم الدين الإسلامي ويتحدى القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية، مؤكدا أن تلك الجرائم تعد حرب لن تمر دون عقاب ولن تسقط بالتقادم،

داعياً الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لإدانة هذه الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها المليشيات الحوثية الإرهابية، والقيام بمسؤولياتها في حماية المدنيين.