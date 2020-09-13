شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات التحالف تدمر 4 طائرات "بدون طيار" لميليشيا الحوثى فى قاعد الديلمى الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، غارات على أهداف ومواقع عسكرية للميليشيا الحوثية المدعومة من إيران في أماكن متفرقة بصنعاء.

وتمكنت الغارات من تدمير أربع طائرات بدون طيار للميليشيا، كانت على وشك الانطلاق من قاعدة الديلمي الجوية شمالي صنعاء.

وبحسب مصادر يمنية - وفق ما أورده لموقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية - استهدفت غارة أخرى معسكر سلاح الصيانة الذي تتخذه الميليشيات ورشة لتطوير الأسلحة، وثكنات ومواقع عسكرية في مديرية بني الحارث وجبل الصمع بمديرية أرحب شمال العاصمة، ومعسكر السواد مركز قيادة قوات الحرس الجمهوري سابقا بمنطقة سواد حزيز جنوبي صنعاء.

وكانت مقاتلات التحالف قد شنت، أمس السبت، غارات علي مواقع متفرقة منها على معسكر دائرة الهندسة العسكرية في صنعاء ومقر جهاز الأمن القومي وسط أنباء عن استهداف اجتماع لقيادات حوثية.