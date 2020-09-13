شكرا لقرائتكم خبر عن العراق و الصين يبحثان تعزيز التعاون للمرحلة الثالثة للتجارب السريرية للقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الصحة والبيئة العراقي حسن التميمى، اليوم الأحد، مع السفير الصيني لدى بغداد زانغ تاو نعزيز التعاون بشأن إجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا.

وأوضح وزير الصحة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أنه تم خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع التي تصب في إطار مواجهة جائحة كورونا.

من جانبه أكد السفير الصيني دعم بلاده لأطر التعاون والتنسيق على الجانب الصحي والتي من شأنها القضاء على فيروس كورونا.