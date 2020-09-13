شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات كورونا بالجزائر إلى 48 ألفا و٢٥٤ حالة و١٦١٢ حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار، اليوم الأحد ، ارتفاع المصابين بالبلاد إلى 48 ألفا و٢٥٤ حالة و١٦١٢ حالة وفاة.

وقال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي، إنه تم تسجيل ٢٤٧ حالة إصابة جديدة، و٧ حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء ٣٤ ألفا و ٣٧ حالة.

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وأضاف فورار أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود ٢٩ مريضا بالعناية المركزة.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وكانت السلطات الجزائرية قد خففت حظر التجوال المفروض بسبب الكورونا ليصبح من 11 مساء إلى 6 صباحا في 18 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تماما عن 30 ولاية أخرى.