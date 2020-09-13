شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يسجل 252 إصابة جديدة بكورونا فى أعلى معدل إصابات يومى منذ بدء الوباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة فى الأردن، اليوم الأحد، عن تسجيل 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، منها 248 حالة محلية، و4 خارجيّة، حيث تعد أعلى معدل إصابة يومى منذ بدء الوباء.

وأضافت "الصحة الأردنية" أنه تم تسجيل حالتيّ وفاة بالفيروس فى مستشفى الجامعة الأردنيّة وفي مستشفى الأمير حمزة، وذلك وفق وسائل إعلام أردنية.

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وكان رئيس الوزراء الأردنى عمر الرزاز، قد أكد أن بلاده ترفض بشكل ثابت مواجهة فيروس كورونا بتطبيق فكرة "مناعة القطيع"، موضحًا أن هذا النوع من التفكير يتعارض مع مبادئ الأردن وكرامة الإنسان، وقال الرزاز- وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"ـ إن "الأردن تعامل بجدية مع بداية الجائحة من خلال تنفيذ إغلاقات كانت من بين الأسرع والأكثر حزما في العالم، وحقق المطلوب منها بضبط أعداد الإصابات وتسطيح منحنياتها، بهدف زيادة قدراتنا الصحية والإجرائية".