اخبار الخليج

السفير الأمريكى لدى بغداد يعلن دعم إجراءات الحكومة العراقية للإصلاح الاقتصادى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكى لدى بغداد يعلن دعم إجراءات الحكومة العراقية للإصلاح الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر، أن بلاده تدعم كل الاجراءات التي تتبعها الحكومة العراقية فيما يتعلق بالاصلاح الاقتصادي والمالي.

وذكرت قناة ( السومرية نيوز) العراقية أن تصريحات السفير الأمريكي لدى العراق جاءت خلال اجتماع مع وزير المالية على علاوي في مكتبه في بغداد

وقال المكتب الاعلامي لوزير المالية أن علاوي بحث مع السفير الأمريكي آليات تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السفير الأمريكى لدى بغداد يعلن دعم إجراءات الحكومة العراقية للإصلاح الاقتصادى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا