شكرا لقرائتكم خبر عن وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى فى ليبيا يجريان محادثات فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، أن وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى في ليبيا يجريان محادثات في القاهرة. وأكد أطراف الأزمة في ليبيا فى القاهرة على التمسك بوحدة التراب الليبي، مع ضرورة التوصل إلى آلية لتثبيت وقف إطلاق النار.

وكان عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة، قد ـكد إن مصر هى الأقرب للشعب الليبى باعتبارها العمق الاستراتيجى والاجتماعى، مؤكدا أن الروابط بين الشعبين المصرى والليبى ممتدة لآلاف السنين، متهما تنظيم الإخوان الدولى بمحاولة تشويه الدور المصرى فى ليبيا.

وأوضح أن الوفد الذى يمثل المنطقة الغربية طالب بأن تكثف الدولة المصرية اتصالاتها مع الأطراف الليبية فى الغرب الليبى، مشيرا إلى أن وفد المنطقة الغربية شدد على ضرورة تكثيف التحركات لتفعيل الحل السياسى فى البلاد، مؤكدا أن الدولة المصرية لها مصالح مع ليبيا اقتصادية وسياسية واجتماعية ونحن نطمح فى لعب مصر دور أكبر فى وقف إطلاق النار واستئناف تصدير النفط، على حد قوله.