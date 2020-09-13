شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب لبنانى يكشف تحديات تواجه حكومة مصطفى أديب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أسعد بشارة، الكاتب اللبناني، إن رئيس وزراء لبنان المكلف مصطفى أديب، سيتوجه غدا إلى قصر بعبدا، لعرض تشكيلته الحكومية تحت تصرف الرئيس اللبناني ميشال عون، موضحا أن إعلان نبيه برى، رئيس البرلمان اللبناني عدم المشاركة في الحكومة هو بمثابة تهديد لرفض تلك الحكومة. وأضاف الكاتب اللبناني، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن حكومة مصطفى أديب تشمل كافة الطوائف اللبنانية، ولكن حركة أمل التي يتزعمها نبيه برى تريد وزراء معينين في تلك الحكومة تابعة لهم، وهذا ما يرفضه مصطفى أديب.

وأوضح الكاتب اللبناني، أنه أمام خيارين الأول هو أن يوافق على الحكومة اللبنانية ويترك الموافقة النهائية إلى البرلمان اللبناني، أو أن يرفض تلك الحكومة ويقول إنه لم يتم التشاور معه خلال تشكيلها وبالتالي سيظهر بشكل كبير انحيازه لحزب الله وحركة أمل التابعة لنبيه برى، وسيكون جزءا من حزب الله وحركة أمل ويخفف عنهم ضغط الرفض لهذه التشكيلة.

ولفت الكاتب اللبناني، إلى أن حزب الله اللبناني يتهم سعد الحريرى رئيس وزراء لبنان الأسبق، بأنه هو من يشكل الحكومة اللبنانية الجديدة وليس مصطفى أديب.