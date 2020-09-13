شكرا لقرائتكم خبر عن خفر السواحل التونسى يحبط عمليتى هجرة غير شرعية ويوقف 67 مهاجرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبط حرس الحدود البحرى التونسى فى محافظة مدنين عمليتى هجرة غير شرعية تم على إثرها إيقاف 76 شخصا، وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية، اليوم أن دورية للحرس البحرى بمدينة جربة ضبطت مركب صيد على متنه 54 شخصا بصدد الإبحار بطريقة غير شرعية نحو السواحل الأوروبية، كما تمكنت دورية أخرى من إيقاف مركب صيد آخر على متنه 22 مهاجرا غير شرعى يتوجهون نحو السواحل الإيطالية انطلاقا من سواحل جزيرة جربة التونسية.

وأضاف بحسب وكالة الأنباء السعودية، "واس"، أنه تمت إحالة الموقوفين على الجهات القضائية لاتخاذ التدابير اللازمة فى شأنهم.