شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام البحرينى: موقف المنامة ثابت تجاه حقوق الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير شؤون الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي، إن تحديد استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل يعلن لاحقا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وقال وزير الإعلام البحريني: موقف المنامة ثابت تجاه حقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف وزير الإعلام البحريني، أن المنامة انضمت لدول عربية وإسلامية تقيم علاقات مع إسرائيل، موضحا أن اتفاق السلام مع إسرائيل يسهم في استقرار المنطقة.

وفى وقت سابق أشادت صحيفة الرياض السعودية باتفاق السلام البحرينى الإسرائيلى والإماراتى الإسرائيلى، معتبرة أنه سيساهم فى حلحلة الوضع وإقامة دولة فلسطين، وكتبت فى افتتاحيتها اليوم، الأحد : اتفاق السلام البحريني الإسرائيلي جاء في إطاره الصحيح ضمن الحق السيادي لمملكة البحرين في عقد الاتفاقات حسب ما تقتضيه المصالح العليا لها، والبحرين رأت أن من مصلحتها عقد اتفاق سلام مع إسرائيل مع تمسكها بمبدأ قيام الدولتين.