السعودية.. رفع قيود المغادرة والعودة مطلع يناير ‎2021

الرياض/ الخليج 365

أعلنت الرياض، الأحد، رفع كامل القيود على المغادرة والعودة للمملكة مطلع يناير/ كانون الثاني 2021، مع السماح باستثناءات اعتبارا من الثلاثاء.

وتبلغ حصيلة إصابات كورونا في السعودية 325 ألفا و651، توفي منهم 4268.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزارة الداخلية "الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل بعد 1 يناير 2021".

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وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يستثنى منه فئات منها العاملون بالدولة أو رجال الأعمال أو المرضى والحالات الإنسانية والطلبة، اعتبارا من صباح الثلاثاء 15 سبتمبر/ أيلول الجاري.

ويشمل الاستثناء دخول المملكة والخروج منها لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وغير السعوديين من الحاصلين على تأشيرات خروج وعودة، أو عمل، أو إقامة أو زيارة، وفقًا للإجراءات الصحية الوقائية.

كما سيتم "رفع التعليق جزئيا، عن رحلات الطيران الدولية من المملكة وإليها، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية، بما يتيح للفئات المستثناة من مواطنين وغيرهم الدخول إلى المملكة والخروج منها".

ولفتت الوزارة إلى أنه "سيتم الإعلان عن خطة إعادة السماح بأداء العمرة تدريجيا، بناء على ما يتقرر لاحقًا في هذا الشأن بشكل مستقل في ضوء المستجدات المتعلقة بالجائحة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.