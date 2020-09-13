أمير قطر يلتقي طرفي مفاوضات السلام الأفغانية

الدوحة/ الخليج 365

استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأحد، كلا من رئيس المكتب السياسي لحركة "طالبان"، الملا عبد الغني برادر، ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان، عبد الله عبد الله.

جاء ذلك في لقاءين منفصلين بالديوان الأميري القطري في الدوحة، على هامش مفاوضات سلام أفغانية مباشرة تستضيفها العاصمة القطرية، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأعرب "آل ثاني"، خلال لقائه وفد "طالبان"، عن سروره وارتياحه بانطلاق مفاوضات السلام، وتمنى أن تكلل بالنجاح لتحقيق طموحات الشعب الأفغاني في الوحدة الوطنية والتقدم والازدهار.

فيما أعرب برادر عن خالص شكره وتقديره لـ"آل ثاني" لاستضافة قطر للمفاوضات، وموقفها الداعم لإحلال السلام والأمن والاستقرار في أفغانستان.

كما استقبل أمير قطر، في لقاء آخر، رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان، عبد الله عبد الله.

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وانطلقت في الدوحة، السبت، أول مفاوضات سلام مباشرة بين الحكومة الأفغانية و"طالبان"، في مسعى لإنهاء حرب مستمرة منذ نحو عقدين.

ويحاول طرفا الصراع، عبر المفاوضات، معالجة قضايا شائكة، بينها شروط وقف دائم لإطلاق النار، وحقوق المرأة والأقليات، ونزع سلاح عشرات الآلاف من مقاتلي "طالبان" والمليشيات الموالية لأمراء حرب، وبعضها متحالف مع الحكومة.

وشهدت الدوحة، في 29 فبراير/ شباط الماضي، توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية و"طالبان" يمهد الطريق، وفق جدول زمني، لانسحاب أمريكي تدريجي من أفغانستان، وتبادل الأسرى.

ونص الاتفاق على إطلاق سراح حوالي خمسة آلاف من سجناء "طالبان"، مقابل نحو ألف أسير من الحكومة الأفغانية.

وتعاني أفغانستان حربا، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي، تقوده واشنطن، بحكم "طالبان"، لارتباطها آنذاك بتنظيم "القاعدة"، الذي تبنى هجمات 11 سبتمبر/ أيلول من العام نفسه، في الولايات المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.