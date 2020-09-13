رئيس العراق يدعو إلى إجراءات "صارمة" لمنع تزوير الانتخابات

بغداد/علي جواد/الخليج 365

دعا الرئيس العراقي برهم صالح، الأحد، إلى اتخاذ إجراءات "صارمة" منعا لتزوير الانتخابات التشريعية المبكرة المقرر إجراؤها في يونيو/حزيران المقبل.

جاء ذلك خلال لقائه الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، حسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وقال صالح إن "هناك ضرورة اتباع خارطة طريق لإجراء الانتخابات، تبدأ أولا من استكمال تشريع قانون انتخابي عادل، يضمن التمثيل الحقيقي لجميع العراقيين، ويعكس إرادتهم الحرة في اختيار ممثليهم من دون تأثيرات وضغوط".

وأضاف: "المرحلة الأهم، تكمن في توفير أقصى درجات النزاهة والشفافية في عملية الاقتراع، وضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمنع حصول التزوير والتلاعب في العملية الانتخابية".

وأكد الرئيس العراقي أن "الانتخابات المقبلة مفصلية ومهمة، وتأتي بعد تظاهرات شعبية مطالبة بالإصلاح والتغيير".

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وشدد على "أهمية ضمان فرصة المشاركة في الانتخابات لجميع أبناء الشعب بكل أطيافهم، وحسم المسائل العالقة التي تحول دون ذلك (دون مزيد من التوضيحات)".

وأكد صالح على "أهمية تنسيق بعثة الأمم المتحدة مع مفوضية الانتخابات في مراقبة مراحل العملية الانتخابية بالشكل الذي يحقق متطلبات النزاهة والشفافية والإرادة، ويعزز الثقة والطمأنينة لدى الناخبين".

وتتولى حكومة الكاظمي الانتقالية، التحضير لإجراء انتخابات مبكرة في البلاد، بعد أن أجبرت احتجاجات شعبية انطلقت في أكتوبر/تشرين الأول 2019، حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، على الاستقالة مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.

واتفقت الكتل السياسية قبيل تشكيل حكومة الكاظمي، على أن الأخيرة يجب أن تتولى إجراء الانتخابات المبكرة خلال عام من توليها مهامها.

ويأتي إعلان موعد إجراء الانتخابات في ظل تصاعد حدة الاحتجاجات المناهضة للفساد وسوء الإدارة في المؤسسات الحكومية.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية في 6 يونيو/حزيران 2021.

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