شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» تحدد موع انتهاء تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، موعد انتهاء تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس. Advertisements وقالت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “ينتهي تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس يوم الثلاثاء المقبل 15 سبتمبر 2020م. وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت منتصف يونيو الماضي، بدء تطبيق القرار الوزاري القاضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص اعتباراً من يوم الاثنين 23 شوال 1441هـ الموافق 15 يونيو 2020م، من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 3 مساءً، حتى نهاية يوم الثلاثاء 28 محرم 1442هـ الموافق 15 سبتمبر 2020م.

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