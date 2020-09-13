شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اليمنى يطالب مجلس الأمن الاطلاع بمسؤولياته تجاه انتهاكات الحوثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد الحضرمى، وزير الخارجية اليمني، إن اتفاق الحديدة أصبح غير مجد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وأضاف أنه على مجلس الأمن الاطلاع بمسؤولياته تجاه انتهاكات الحوثى. وتابع وزير الخارجية اليمني: الاعتداء الحوثي على مأرب مدان وغير أخلاقي.

وفى وقت سابق، شنت طائرات تحالف دعم الشرعية فى اليمن، سلسلة غارات على أهداف ومواقع عسكرية لميليشيات الحوثى فى أماكن عدة بصنعاء وضواحيها، وأوضحت مصادر محلية، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، اليوم الأحد، أن الغارات استهدفت أربع مسيرات للميليشيات كانت على وشك الانطلاق من قاعدة الديلمي الجوية، كما استهدفت الغارات أيضا معسكر سلاح الصيانة الذي تتخذه الميليشيات ورشة لتطوير الأسلحة، وثكنات ومواقع عسكرية في مديرية بني الحارث وجبل الصمع بمديرية أرحب شمال العاصمة، ومعسكر السواد مركز قيادة قوات الحرس الجمهوري سابقا بمنطقة سواد حزيز جنوب العاصمة صنعاء.

وكان طيران التحالف، شن 9 غارات جوية فجر السبت، على معسكر دائرة الهندسة العسكرية في صنعاء ومقر جهاز الأمن القومي وسط أنباء عن استهداف اجتماع لقيادات حوثية.