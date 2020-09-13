شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الهيل يكشف دعم قطر للإرهاب عبر مؤسسات خيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد الهيل، زعيم المعارضة القطرية، أن قطر لا يوجد بها نظام رقابي يشرف على الأموال والتبرعات التي يتم التبرع بها من قبل الشعب القطري للجاليات الإسلامية في العالم، موضحا أن هذا الأمر يتسبب في سيطرة الإخوان على التبرعات واستخدامها في دعم عملياتهم الإرهابية بدلا من أن تذهب إلى مستحقيها من المحتجين حول العالم.



خالد الهيل على تويتر

ونشر خالد الهيل، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، صورة من نموذج خطاب لجمعية خيرية قطرية موجه لأحد المسئولين عن جمع التبرعات في قطر، حيث قام بتوجيه أموال التبرعات لمشروع آخر غير المتفق عليه مما يثير الشكوك حول مصارف التبرعات.



صورة من الخطاب

وعلق خالد الهيل، على صورة الخطاب قائلا: "يتبرع شعب قطر لمشروع خيري، تعطى هذه الأموال لمتطرفين إخوان، تصرف الأموال على أمور شخصية ويهمل المشروع الأساسي"، مؤكدا أن عدم وجود نظام رقابي يشرف على وصول الأموال إلى مستحقيها هذا بسبب تعمدهم دعم النصابين الإخونجية ويثبت تهمه دعم الإرهاب.

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الخطاب

وفي وقت سابق، قال خالد الهيل، زعيم المعارضة القطرية: "رأيت صناعة الخبر وكيف تصنع الجزيرة القطرية الخبر في قطر مثلا عزمى بشارة ومؤسسات استشارية تخلق المعلومة كبحث يروج لها في مصدر آخر وتنشرها الجزيرة على أنها من مصدر عن هذه المنظمة أو هذا المصدر هذه هي الطريقة التي تتعامل بها الجزيرة بشكل غير أخلاقى وغير رسمي وهى تصنع الخبر الكاذب وتمول هذه المنظمات بشكل غير رسمي وتقول فلان قال وفلان قال".

وأضاف الهيل في تصريحات لقناة العربية: إن استغلال الساحات الأوروبية وهو مثبت على النظام القطرى وهو كلام حمد بن خليفة والقذافى لن يأخذ هذا الكلام إلا من حمد بن خليفة، لذلك أنا أقول إن تسيير المظاهرات غير الشرعية هو عمل إجرامى من النظام القطرى أو الأعمال التشبيحية والإجرامية وتطور الموضوع من مظاهرات إلى التشبيح الإلكترونى، رأيتم في أمريكا التي ترفع على النظام القطرى بسبب الهاكينج وحتى أبناء حمد بن خليفة وفكرة القرصنة والتشبيح والإجرام موجود في النظام القطرى حتى الآن.