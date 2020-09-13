شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممى باليمن: حريصون على التوصل إلى حل لقضية خزان صافر قبالة اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مارتن جريفيث، المبعوث الأممى في اليمن: حريصون على التوصل إلى حل لقضية خزان صافر قبالة اليمن، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف المبعوث الأممى في اليمن: الأمم المتحدة معنية بإنهاء الأزمة اليمنية.

وفى وقت سابق، قال رئيس مجلس النواب اليمنى سلطان البركانى، إن الصمت والتهاون مع الحوثيين غير مقبول، وأن ميليشيات الحوثى تشن حربا شاملة فى مأرب والجوف، مشيرا إلى أنه يجب الإسراع بحل مشكلة خزان صافر، لأن الحوثى اتخذ من خزان صافر وسيلة لابتزاز العالم، حسبما ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها.

وأكدت تقارير إعلامية يمنية، وجود مؤشرات عن تسرب مياه إلى خزان صافر النفطي قبالة سواحل الحديدة، في ظل استمرار إعاقة ميليشيا الحوثي وصول خبراء أمميين لتقييم وضعه وتفريغ حمولته من النفط، ما قد يكون بدء العد التنازلي لانفجار أسوأ كارثة قد تحل باليمن.