شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تنشر جداول الحصص للمرحلة الابتدائية من الأسبوع الأول والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت وزارة التعليم، جداول دروس الحصص اليومية للمرحلة الابتدائية (التعليم المستمر) من الأسبوع الأول، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437.

كما نشرت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”، جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الابتدائية (التعليم المستمر) من الأسبوع الأول.

وأوضحت وزارة التعليم، أنه سيتم بث الدروس مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: (هنا الرابط).