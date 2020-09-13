شكرا لقرائتكم خبر عن «المصلح» يوضح حكم دفاع المحامين في قضايا القتل وتجارة المخدرات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم الدفاع في قضايا القتل وتجارة المخدرات.
وأضاف: “يجب على من يتولى المحاماة للدفاع عن أحد أن يتحقق أن من يدافع عنه على حق، وأنه إما أن ينتزع حقا أو يدفع باطلا”.
وتابع الشيخ المصلح: “ذلك لقول الله تعالى {وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا} أي لا تكن مخاصماً لهم ومدافعاً عنهم، والخائنون هم كل من لم يؤد الأمانة سواء بأخذ المال أو الشيء بغير حق أو التعدي والتجاوز بإيقاع الظلم على الغير”.
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