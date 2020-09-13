شكرا لقرائتكم خبر عن «المصلح» يوضح حكم دفاع المحامين في قضايا القتل وتجارة المخدرات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم الدفاع في قضايا القتل وتجارة المخدرات.

وأضاف: “يجب على من يتولى المحاماة للدفاع عن أحد أن يتحقق أن من يدافع عنه على حق، وأنه إما أن ينتزع حقا أو يدفع باطلا”.

وتابع الشيخ المصلح: “ذلك لقول الله تعالى {وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا} أي لا تكن مخاصماً لهم ومدافعاً عنهم، والخائنون هم كل من لم يؤد الأمانة سواء بأخذ المال أو الشيء بغير حق أو التعدي والتجاوز بإيقاع الظلم على الغير”.