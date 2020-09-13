شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إليك أهم تحديثات تطبيقات أبل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

طلبت شركة أبل الأمريكية من المطورين في نظام التشغيل الجديد "iOS 14" المقرر طرحه قريبا، الإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بحماية البيانات.



وكثيرا ما يتساءل المستخدم حول البيانات، التي يمكن للتطبيقات الوصول إليها على أجهزته الجوالة.

وأكدت الشركة الأمريكية أن هذه التعليمات لا تسري فقط على مكونات التطبيق، التي تم برمجتها بواسطة المطور نفسه، ولكنها تنطبق أيضا على المكونات، التي يتم اعتمادها من الأطراف الأخرى، مثل ما يعرف باسم مجموعات تطوير البرامج (SDK).

وحتى لا يختبئ القراصنة خلف النصوص المشفرة، فقد أعلنت شركة أبل عن جدولين منظمين بوضوح، وسيتم إظهارهما مستقبلا مع كل تطبيق في متجر التطبيقات، ويتضمن أحد الجداول معلومات عن نوعية البيانات، التي يتم جمعها، مثل المعلومات المتعلقة بالصحة واللياقة البدنية والأمور المالية والموقع والبيانات الحساسة الأخرى مثل الإعاقة والميول الجنسية، وجهات الاتصالات ومحتويات المستخدم (رسائل البريد الإلكتروني والصور ومقاطع الفيديو وخلافه) وسجل المتصفح والبحث أو مُعرف الجهاز الجوال.

ويوفر الجدول الآخر معلومات حول كيفية التعامل مع البيانات، التي يتم جمعها، مثلا لغرض الإعلانات لأطراف خارجية أو الإعلانات بواسطة المطور أو تحليل التطبيق أو تخصيص المنتجات.

وقد أجلت شركة أبل طرح أحد المكونات المهمة للخصوصية وحماية البيانات لنظام "iOS 14"، والذي لا يزال في المرحلة الاختبارية، إلى عام 2021، وهو موافقة المستخدم عندما ترغب التطبيقات في الوصول إلى مُعرف الإعلانات الخاص بالجهاز الجوال من أجل تتبع المستخدم عبر الويب ومعرفة سلوكياته أثناء استعمال التطبيق.

ومنتصف شهر يوليو/تموز الماضي، أعلنت شركة أبل عن إتاحة إمكانية تثبيت الإصدار التجريبي من نظام التشغيل "iOS 14" الجديد على الهاتف الذكي آيفون والحاسوب اللوحي آيباد.

وأوضحت الشركة الأمريكية أنه يمكن للمستخدم التسجيل في برنامج بيتا بواسطة معرف أبل قبل تنزيل إصدار"iOS" وتثبيته على الجهاز الجوال.

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ويهدف اختبار بيتا العام إلى تحسين نظام التشغيل، ولذلك تتضمن إصدارات "iOS " السابقة تطبيق معالج التعليقات، ويوجد هذا التطبيق على الشاشة الرئيسية، ويمكن استعمال تطبيق معالج التعليقات للإبلاغ عن مشكلة أو عندما يظهر خطأ غير متوقع في نظام التشغيل، وهناك كتالوج على الإنترنت يتضمن الاستفسارات والإجابات المتكررة بشأن برنامج الاختبار.

وحذرت الشركة الأمريكية من احتمال حدوث أخطاء تؤدي إلى فقدان البيانات، ولذلك تنصح شركة أبل صراحة بتثبيت إصدار بيتا على جهاز ثان، علاوة على أنه يجب إجراء عملية نسخ احتياطي للبيانات قبل تثبيت نظام التشغيل التجريبي، حتى يتمكن المستخدم من استعادة نظام التشغيل "iOS 13" عند ظهور مشكلات في الإصدار التجريبي.

وإلى جانب أيقونات التطبيقات المُعاد تصميمها حديثا، يتضمن نظام التشغيل "iOS 14" ما يعرف باسم الأدواتWidgets، على غرار الأدوات المتوافرة في نظام جوجل أندرويد، وتعتبر هذه الأدوات بمثابة وظائف فرعية منفصلة عن التطبيقات، التي تعمل باستمرار في قسم على الشاشة الرئيسية، حتى إذا لم يتم فتح التطبيق المعني على الإطلاق.

ومن ضمن هذه الأدوات صندوق الوارد بتطبيق البريد الإلكتروني أو حالة الطقس الحالية في المدينة، وأهم الأسهم في محفظة الأوراق المالية أو جميع المواعيد المقررة في أحد الأيام.

ومن ضمن الوظائف الجديدة الأخرى في نظام أبل "iOS 14" التجريبي الاستمرار في مشاهدة الفيديو في نافذة عائمة أثناء فتح التطبيقات الأخرى (فيديو صورة داخل صورة)، كما قامت شركة أبل بدمج تطبيق الترجمة في نظام التشغيل مع إضافة بعض التحسينات على تطبيق الخرائط.

وبالإضافة إلى ذلك، يحذر نظام التشغيل "iOS 14" التجريبي من كلمات المرور الضعيفة أو كلمات المرور، التي يتم نشرها بعد هجمات القرصنة الإلكترونية أو تسريب البيانات، كما يتعين على المستخدم مستقبلا الموافقة على طلب وصول التطبيقات إلى معرف الإعلانات الخاص بالجهاز من أجل تتبع المستخدم أثناء تصفح الويب أو استعمال التطبيق.

علاوة على ذلك توجد تحسينات في الخصوصية فيما يتعلق بالاستفسار عن الموقع، وسيتمكن المستخدم مستقبلا من عدم إعطاء التطبيق بيانات دقيقة حول الموقع، ولكن يتم الإفصاح عن موقع تقريبي فقط.

وأعلنت أبل Apple رسميا تنظيمها مؤتمرا عبر الإنترنت يوم 15 سبتمبر/أيلول الجاري ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن منتجات جديدة خلال هذا الحدث.

كما يتوقع أن تعلن أبل عن Apple Watch Series 6، وهو تحديث لجهاز iPad Air، بالإضافة إلى منتجات أخرى.

ولم تقدم أبل أي تفاصيل إضافية عن الحدث المنتظر منتصف هذا الشهر ولكنها ستقوم ببثه عبر الإنترنت، كما تفعل عادة.