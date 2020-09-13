"لا كبير ولا صغير أمام القانون"... النائب العام الكويتي يكشف رسالة نائب أمير البلاد

ونقلت "القبس" الكويتية، اليوم الأحد عن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أنه:
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وأكد نائب الأمير على مواصلة الدعم لتعزيز دور النيابة العامة في تطبيق القانون على الجميع.
وأضاف المستشار العسعوسي: "حرص سموه على أن يكون الجميع سواسية دون تمييز أمام القانون ولا يوجد كبير أو صغير أمام عدالة القانون".
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