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"لا كبير ولا صغير أمام القانون"... النائب العام الكويتي يكشف رسالة نائب أمير البلاد

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ونقلت "القبس" الكويتية، اليوم الأحد عن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أنه:

© AFP 2020 / YASSER AL-ZAYYAT

"تشرف صباح اليوم الأحد، بمقابلة سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، لتقديم الشكر الجزيل لسموه باسم كافة أعضاء النيابة العامة للدعم الكبير من سموه لجهاز النيابة العامة، لما تتخذه من إجراءات وقرارات في بعض القضايا المتداولة".

وأكد نائب الأمير على مواصلة الدعم لتعزيز دور النيابة العامة في تطبيق القانون على الجميع.

وأضاف المستشار العسعوسي: "حرص سموه على أن يكون الجميع سواسية دون تمييز أمام القانون ولا يوجد كبير أو صغير أمام عدالة القانون".

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