فنان إسرائيلي يؤدي النشيد الوطني للبحرين على العود

وذكرت الصفحة التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن الفنان الإسرائيلي، موشيه حبوشة، عزف على آلة العود وأدى النشيد الوطني لمملكة البحرين.
وجاء عزف النشيد الوطني البحريني على خلفية إعلان مملكة البحرين تطبيع علاقاتها مع إسرائيل وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين.
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