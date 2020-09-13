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وأوضح أن "الفلسطينيين تلقوا طعنة من الخلف من خلال التسارع الخليجي في التطبيع مع إسرائيل بشكل مجاني وبلا مقابل".
وأشار إلى أن "ذلك يستوجب إجراء فلسطينيا أولها سحب السفراء للوقوف على حقيقة ما يحدث، فضلا عن إجراءات أخرى تناسب هذه الخطوة".
وأفاد بأن "القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية فكرة جديدة قديمة لأنها مستوحاة من تاريخ الثورات الفلسطينية والكفاح الشعبي، والمراهنة على الشعوب العربية ووعيها في مناهضة هذا الاختراق الإسرائيلي".
جاءت تصريحات نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، على خلفية إعلان دولة البحرين تطبيع علاقاتها مع إسرائيل وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بحركة فتح: السلطة الفلسطينية قد تسحب رسميا اعترافها بإسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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