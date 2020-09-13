وزير الخارجية المصري: تدخلنا في ليبيا لتثبيت الوضع العسكري

وصرح شكري، أثناء مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الأرميني زهراب مناتساكانيان، بأن مصر تتمسك بإيجاد حل سياسي ليبي-ليبي تحت مظلة الأمم المتحدة، مشددا على ضرورة ضمان وحدة أراضي ليبيا واحترام القرارات الدولية ذات الصلة.

وقال شكري، إن "مصر تدخلت لتثبيت الوضع العسكري في ليبيا"، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود "تدخلات خارجية لخدمة سياسات توسعية في ليبيا".

وأضاف: "هناك من يجلب مقاتلين أجانب وتنظيمات إرهابية إلى ليبيا".

ووجه وزير الخارجية في هذا الصدد انتقادات جديدة إلى تركيا، محملا إياها المسؤولية عن انتهاج "سياسات توسعية مزعزعة للاستقرار في المنطقة".

وقال إن "الأهم هو الأفعال وليست التصريحات"، مضيفا: "إذا لم تتوافق التصريحات التركية مع أفعال فلا أهمية لها".