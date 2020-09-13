السوق السعودي يصعد فوق مستوى 8200 نقطة... و10 أسهم تقفز بالنسبة العليا

فيما سجلت أسهم 10 شركات مكاسب بالحد الأعلى (10%)، غالبيتها من الشركات الصغيرة، فيما حققت أسهم 6 شركات أخرى مكاسب تجاوزت 7 في المائة وحتى 9 في المائة، بحسب ما ذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

© REUTERS / Faisal Al Nasser

وصعدت جميع القطاعات اليوم باستثناء قطاع "تجزئة الأغذية" والذي تراجع بشكل طفيف عند 0.4 في المائة، فيما تصدر قطاع "الإعلام" المكاسب بعد صعوده 5.7%، تلاه قطاع السلع الرأسمالية 3.9%.

في حين نجد قطاع الطاقة الأكثر دعما للسوق اليوم بعد صعوده بنحو 0.8%، تلاه قطاع المواد الأساسية 0.4%.

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وأنهى السوق تداولات جلسة اليوم عند مستوى 8203 نقاط مسجلا صعودا بنحو 68 نقطة أو ما يعادل 0.84%، وسجلت التداولات خلال نهاية التعاملات نحو 13.1 مليار ريال.

وحول الأسهم الأكثر صعودا في السوق خلال جلسة اليوم ، فقد صعدت أسهم 10 شركات بالحد الأعلى وهي ( بروج للتأمين، لازوردي، باتك، عطا، الأسماك، تبوك الزراعية، جاكو، الجوف الزراعية، تهامة، المتطورة) ، في حين صعدت أسهم جازادكو بنحو 9.2%، تلاه أسهم شركة صناعات الكهربائية 8 في المائة، وذلك من أصل 164 شركة تتداول أسهمها بالمنقطة الخضراء.

في المقابل، تراجعت أسهم 26 شركة، تصدرها أسهم شركة الكثيري والمتراجع بنحو 3.1%، تلاه في التراجعات أسهم شركة المتحدة للتأمين وشركة "زين"بنحو 1.4% لكل منهما.