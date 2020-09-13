فيما سجلت أسهم 10 شركات مكاسب بالحد الأعلى (10%)، غالبيتها من الشركات الصغيرة، فيما حققت أسهم 6 شركات أخرى مكاسب تجاوزت 7 في المائة وحتى 9 في المائة، بحسب ما ذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية.
© REUTERS / Faisal Al Nasser
وصعدت جميع القطاعات اليوم باستثناء قطاع "تجزئة الأغذية" والذي تراجع بشكل طفيف عند 0.4 في المائة، فيما تصدر قطاع "الإعلام" المكاسب بعد صعوده 5.7%، تلاه قطاع السلع الرأسمالية 3.9%.
في حين نجد قطاع الطاقة الأكثر دعما للسوق اليوم بعد صعوده بنحو 0.8%، تلاه قطاع المواد الأساسية 0.4%.
وأنهى السوق تداولات جلسة اليوم عند مستوى 8203 نقاط مسجلا صعودا بنحو 68 نقطة أو ما يعادل 0.84%، وسجلت التداولات خلال نهاية التعاملات نحو 13.1 مليار ريال.
وحول الأسهم الأكثر صعودا في السوق خلال جلسة اليوم ، فقد صعدت أسهم 10 شركات بالحد الأعلى وهي ( بروج للتأمين، لازوردي، باتك، عطا، الأسماك، تبوك الزراعية، جاكو، الجوف الزراعية، تهامة، المتطورة) ، في حين صعدت أسهم جازادكو بنحو 9.2%، تلاه أسهم شركة صناعات الكهربائية 8 في المائة، وذلك من أصل 164 شركة تتداول أسهمها بالمنقطة الخضراء.
في المقابل، تراجعت أسهم 26 شركة، تصدرها أسهم شركة الكثيري والمتراجع بنحو 3.1%، تلاه في التراجعات أسهم شركة المتحدة للتأمين وشركة "زين"بنحو 1.4% لكل منهما.
كانت هذه تفاصيل خبر السوق السعودي يصعد فوق مستوى 8200 نقطة... و10 أسهم تقفز بالنسبة العليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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