شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب اليمنى يتهم الحوثيين باستخدام خزان صافر لابتزاز العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس مجلس النواب اليمنى سلطان البركانى، إن الصمت والتهاون مع الحوثيين غير مقبول، وأن ميليشيات الحوثى تشن حربا شاملة فى مأرب والجوف، مشيرا إلى أنه يجب الإسراع بحل مشكلة خزان صافر، لأن الحوثى اتخذ من خزان صافر وسيلة لابتزاز العالم، حسبما ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها.

وأكدت تقارير إعلامية يمنية، وجود مؤشرات عن تسرب مياه إلى خزان صافر النفطي قبالة سواحل الحديدة، في ظل استمرار إعاقة ميليشيا الحوثي وصول خبراء أمميين لتقييم وضعه وتفريغ حمولته من النفط، ما قد يكون بدء العد التنازلي لانفجار أسوأ كارثة قد تحل باليمن.

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وبحسب موقع «العربية.نت»، تداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا قالوا إنها تظهر المياه التى بدأت تتسرب إلى الخزان العائم.

​​​​​​وبحسب ناشطين، فإن ثقوبا في خزان صافر يجرى سدها حالياً عبر فريق هندسى محلى بإمكانيات محدودة وبدائية، مع استمرار رفض ميليشيا الحوثى دخول فريق أممى لصيانة وتفريغ الخزان، وأشارت تقارير إلى أن الفريق كان قد نجح فى وقت سابق بإيقاف التسريب، لكن هذه المرة أخطر من المرة السابقة، حيث إن هيكل الخزان يتآكل وهو ما يهدد عملية الإصلاح.

ومنذ أكثر من خمس سنوات، لم يخضع خزان صافر، والمحمل بمليون و200 ألف برميل نفط خام، لأى صيانة، خاصة أن عمره الافتراضي قد انتهى. وفي حال تسرب النفط أو حصول انفجار، فإنه من المتوقع أن تشكل كارثة بيئية كبيرة لا تؤثر فقط على اليمن بل على كل الدول المطلة على البحر الأحمر.