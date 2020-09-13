رئيس النواب اليمنى يشدد على اتخاذ خطوات جادة لتحقيق السلام بالبلاد

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد رئيس مجلس النواب اليمنى سلطان البركانى، على ضرورة أن تتخذ الأمم المتحدة، خطوات جادة لتحقيق السلام العادل والشامل في ضوء المرجعيات المتمثلة فى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وقال البركاني - خلال لقائه اليوم /الأحد/ المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفثت وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - إن الوضع الذي وصل إليه اليمن وشعبه جراء ما تمارسه مليشيات الحوثي لا يتحمل المزيد من التهاون أو المهادنة أو الصمت من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

وأضاف "أن المساعي والجهود التي تبذل من أجل السلام تواجه بتعنت من قبل مليشيات الحوثي وما تقوم به هذه المليشيا من حرب شاملة في مأرب والجوف وقتل وترويع للآمنين وهدم المساكن والمنشآت يؤكد إصرار المليشيات على خيار الحرب وتقويض كل الجهود والمساعي الرامية للسلام".

وتطرق رئيس مجلس النواب، إلى الجهود المبذولة بشان معالجة مشكلة خزان النفط العائم (صافر)، مشدداً على ضرورة الإسراع في حل هذه المشكلة حتى لا تتحول إلى كارثة بيئية تؤثر على المنطقة بأسرها، مشيراً إلى أن الحوثي اتخذ من مشكلة خزان صافر وسيلة لابتزاز العالم وهو ما لا يفترض القبول به، مؤكداً حرص الحكومة على السلام الدائم والشامل المرتكز على المرجيعات الأساسية الثلاث.

وناقش الجانبان سبل تحقيق السلام في اليمن والجهود الأممية الرامية إلى إنهاء الحرب والحد من معاناة الشعب اليمني، والجهود المبذولة في تنفيذ بنود اتفاق الرياض.

من جانبه، استعرض المبعوث الأممي، الجهود التي يقوم بها في سبيل إنهاء الحرب وتحقيق تطلعات اليمنيين في الاستقرار وتجاوز مختلف التحديات.