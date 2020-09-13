رئيس وزراء العراق يوجه بالتركيز على حماية حدود بلاده مع سوريا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، اليوم الأحد، بالتركيز على حماية الحدود مع سوريا وتحكيمها وتحصينها، لافتا إلى التنسيق المشترك بين القوات الاتحادية والبيشمركة لحماية المناطق الفارغة، وأكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول - في تصريح أوردته قناة (السومرية نيوز) - إن "التفاهمات جيدة حتى الآن، ما بين قيادة العمليات المشتركة ووزارة البيشمركة، في موضوع مراكز التنسيق المشترك، لكننا ننتظر ما ستؤول إليه نتائج التنسيق والمباحثات بين الجانبين".

وأضاف أن "قوات البيشمركة من ضمن منظومة الدفاع الوطني العراقي وهناك تنسيق مشترك ما بين القوات الاتحادية والبيشمركة لحماية المناطق الفارغة، التي تقع بين خط تواجدهما"، موضحا "أن التنسيق مع قوات البيشمركة بخصوص القيام ببعض العمليات المشتركة ضمن هذه المناطق، فضلا عن التبادل المعلومات الاستخباراتية، مهم جدا خلال المرحلة القادمة".

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وتابع قائلا "الحدود المشتركة مع سوريا بمسافة 605 كم ممسوكة بقطعات مشتركة من الجيش والحشد الشعبي وقوات الحدود العراقية، حيث أجرينا الكثير من التحصينات والتحكيمات على الحدود المشتركة، المتمثلة بالخنادق، والسواتر الترابية، والأسيجة المحاطة بالأسلاك الشائكة، ونصب أبراج مراقبة، وتوزيع كاميرات حرارية، وتوزيع القطعات الممسوكة بقوة، وتوزيع الأسلحة الساندة".

وأكد رسول على استمرار العمل بعمليات نوعية واستباقية، خاصة بالمناطق الحدودية القريبة من مناطق شمال شرق سوريا، حيث تواجد العناصر الإرهابية، موضحا أن "قطعاتنا تحقق ضربات موجعة لبقايا هذه الفلول".