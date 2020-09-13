تسجيل 573 إصابة جديدة بكورونا و20 حالة وفاة فى كردستان العراق

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة فى حكومة إقليم كردستان بالعراق تسجيل 573 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 20 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وقال سامان البرزنجى وزير صحة إقليم كردستان فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" إنه تم في الساعات الأربع والعشرين الماضية، تسجيل 573 إصابة جديدة بالوباء، و 274 حالة شفاء .

وبهذا يرتفع إجمالى المصابين فى إقليم كردستان إلى 36,257 حالة، بينما بلغ عدد المتوفين 1,340 حالة. وارتفعت حالات الشفاء إلى 23,100.

وفى سياق متصل سجلت محافظة بابل العراقية، 115 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و117 حالة شفاء، خلال الـ24 ساعة الماضية، وأوضحت المحافظة، فى بيان، وفقا لما أوردته قناة السومرية الإخبارية، اليوم الأحد، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا بين الأطفال تتراوح بين 20- 50 إصابة من مجموع الحالات المسجلة فى البلاد، مشيرة إلى أن نسبة الوفيات التى يسببها الفيروس بين الأطفال تقل عن 1%، وأعلنت وزارة الصحة العراقية، الجمعة الماضية، تسجيل 4 ألاف و254 إصابة جديدة بفيروس كورونا و67 حالة وفاة.