وفيات كورونا.. 28 بالسعودية و2 في الكويت

السعودية-الكويت/الخليج 365

أعلنت السعودية، الأحد، تسجيل 28 وفاة جراء كورونا، فيما رصدت الكويت حالتين، وفق بيانات رسمية.

وأفادت الصحة السعودية بتسجيل 28 وفاة، و601 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 1.034 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 325.651، منها 4.268 وفاة، و302.870 حالة تعاف.

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وفي الكويت، سجلت وزارة الصحة، وفاتين و553 إصابة بكورونا، فضلا عن تعافي 591 مريضا.

وذكرت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 94.764، بينها 560 وفاة، و84.995 حالة شفاء.

وحتى ظهر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 28 مليونا و988 ألفا، توفي منهم أكثر من 925 ألفا، وتعافى ما يزيد على 20 مليونا و866 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".



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