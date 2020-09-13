الخطوط الكويتية تستأنف رحلاتها إلى مطار صبيحة التركي

أحمد حاتم/ الخليج 365

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية (حكومية)، استئناف تسيير رحلاتها المجدولة إلى مطار صبيحة باسطنبول، اعتبارا من 28 سبتمبر الحالي.

وقالت الناقلة الوطنية في بيان، الأحد، إنها ستقوم الشركة بتسيير 3 رحلات أسبوعيا إلى مطار صبيحة، أيام السبت والإثنين والخميس.



كذلك، أوضحت الشركة أنه سيتم استئناف الرحلات إلى العاصمة الفرنسية (باريس)، بواقع رحلتين بالأسبوع اعتباراً من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2020 خلال أيام الأحد والخميس.



وحسب البيان، "تعد تلك الخطوة مهمة نحو عودة تشغيل الرحلات التجارية للوجهات التي كانت الخطوط الجوية الكويتية تشغّل لها في السابق، وتم إيقاف تشغيلها جرّاء جائحة فيروس كورونا المستجد.



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وزادت: "سنقوم بتعقيم الطائرات بشكل دقيق وفوري بعد كل رحلة قادمة، إضافة إلى تعقيم الآليات والحافلات الخاصة بنقل الركاب والعفش".



في 11 مارس/ آذار الماضي، قررت الكويت تعليق جميع الرحلات التجارية من وإلى مطار الكويت الدولي، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا.



ونهاية يونيو/ حزيران الماضي، وافق مجلس الوزراء الكويتي على استئناف تشغيل الرحلات التجارية بمطار الكويت، بنسبة 30 بالمئة وفقا للاشتراطات الصحية، اعتبارا من مطلع أغسطس/آب المقبل.



ومع انتهاء ذروة تفشي الفيروس، بدأت عدد من الدول تخفيف القيود الاحترازية، وكذلك استئناف الرحلات التجارية حول العالم، وسط استمرار مخاوف بشأن موجة تفشي ثانية للجائحة.

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