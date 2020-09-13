وزير الدفاع التركي: ندعم الليبيين لتأسيس جيشهم النظامي

أنطاليا(تركيا)/الخليج 365

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن بلاده تساعد الأشقاء الليبيين في تأسيس جيشهم النظامي وتدعمهم لتحقيق وحدة بلادهم.

جاء ذلك في مقابلة مع الخليج 365، الأحد، تطرق فيها الوزير أكار إلى الملف الليبي.

وأردف أكار: "نتابع بقلق الأخطاء المرتكبة في ليبيا (من عدة أطراف) والمماثلة لتلك التي ارتُكبت في سوريا منذ 2011".

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وأوضح أكار أن "الكثير من البلدان والمؤسسات تلتزم الصمت إزاء اعتداءات حفتر ومليشياته في ليبيا".



وأضاف أكار: "ندعم إخواننا الليبيين من أجل تحقيق وحدة بلادهم ونساعدهم في تأسيس جيشهم النظامي الضروري لحفظ أمنهم".

يتبع///

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