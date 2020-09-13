كورونا.. 8 وفيات بسلطنة عمان و7 في البحرين

سلطنة عمان - البحرين / الخليج 365

أعلنت سلطنة عمان، الأحد، تسجيل 8 وفيات جراء كورونا، فيما رصدت البحرين 7 حالات، وفق بيانات رسمية.

وأفادت وزارة الصحة العمانية بتسجيل 8 وفيات، و1.409 إصابات بالفيروس، إضافة إلى تعافي 446 مريضا، خلال الـ72 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 89.746، منها 780 وفاة، و83.771 حالة شفاء.

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وفي البحرين، سجلت وزارة الصحة 7 وفيات و2.136 إصابة بكورونا، إضافة إلى 1.373 حالة تعاف، خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات إرتفع إلى 59.586، منها 212 وفاة، و53.192 حالة تعاف.

وحتى ظهر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 28 مليونا و985 ألفا، توفي منهم أكثر من 925 ألفا، وتعافى ما يزيد على 20 مليونا و855 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.