غزة.. جداريات "فنيّة" توعوية لمكافحة "كورونا"

دير البلح (قطاع غزة)/ هاني الشاعر/ الخليج 365-

حوّل مجموعة من الفنانين الفلسطينيين، الأحد، عددا من الجدران العامة في مناطق متفرّقة من قطاع غزة، إلى لوحات فنية، تدعو للالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.

وتندرج هذه الرسومات، ضمن حملة وطنية بعنوان "استهتارك يقتل أحبابك"، أطلقتها وزارتا "الصحة" و"الداخلية"، للحد من انتشار فيروس كورونا.

ومن الجداريات التي عاينها مراسل وكالة الخليج 365، رسْمٌ في مدينة دير البلح، وسط القطاع، يتضمن مجسّما لفيروس "كورونا"، وعلى وجهه ملامح الغضب وذلك لأن الكمامة، التي مثّلت درعا واقيا في الجدارية، منعته من تجاوزها.

كما شملت الجدارية مجسّمين آخرَين لفتاة وشاب يرتديان الكمامة، وإلى جانبهما خطّ الفنانون عبارة "استهتارك يقتل أحبابك".

وتضمنت الجداريات، عبارات توعوية أُخرى، من ضمنها، "ارتدي كمامة"، و" احرص على ارتداء كمامتك".

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وقال الفنان، أحمد الوكيل، إن مجموعة من الفنانين، بدأوا الأحد، بالرسم والكتابة على الجدران العامة، بدعم من السلطات الحكومية في قطاع غزة، لتوعية المواطنين بضرورة اتباع إجراءات السلامة، خاصة التباعد الاجتماعي.

وأوضح في لقاء خاص مع وكالة "الخليج 365"، أن الهدف من هذا العمل الفنّي هو "التأكيد على ضرورة عدم الاستهتار في الالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا، كونها تشكّل خطرا على حياة الكثير من الفئات بالمجتمع".

واستكمل قائلا "المواطنون حينما يعبُرون هذه الطرقات سيشاهدون الرسومات والعبارات، ويتذكرون أهميتها، في ظل حالة التراخي من قبل كثير من المواطنين بإجراءات السلامة".

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن عدد الإصابات بفيروس كورونا بغزة، ارتفع منذ مارس/ آذار الماضي، إلى 1.819، بينها 15 وفاة، و 216 حالة تعاف.

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